Киноафиша
Фильмы
Ходячий замок
Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве
15 января 2026
Расписание сеансов Ходячий замок, 15 января 2026 в Москве
Сегодня
13
Завтра
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
вс
22
Москино Искра
Дмитровская
2D
10:20
от 200 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
10:25
от 190 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:55
от 190 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
13:40
от 720 ₽
