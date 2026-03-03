Меню
Фильмы
Ходячий замок
Расписание сеансов Ходячий замок, 2004 в Москве
10 марта 2026
Расписание сеансов Ходячий замок, 10 марта 2026 в Москве
О фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:35
от 320 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:55
от 370 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
21:00
от 280 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
16:25
от 420 ₽
