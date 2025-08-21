Детдомовское прошлое, мрачный город и следователь на грани: чем зацепит новый мини-сериал «Отпечатки»

А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино

Любовница на полставки: какую фатальную ошибку допустила Надя Шевелева в «Иронии судьбы»

«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия

«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста

Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)

«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств