Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом

Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000

Только в этих сериалах показана жизнь в Турции без прикрас: бедность, криминал и нелегкая женская доля

Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову

От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон

3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день

Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить

Стерли на экране, но след остался: куда в «Мажоре» пропала татуировка Прилучного