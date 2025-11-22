Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мертвец
Расписание сеансов Мертвец, 1995 в Москве
22 ноября 2025
Расписание сеансов Мертвец, 22 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
сб
22
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мертвец»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D, SUB
16:45
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
«Thank you very much! Вот уроды»: 5 фраз Татарина из фильма «Брат», которые цитируют так же часто, как Данилу Багрова
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон
Тихие премьеры без миллиардных бюджетов, которые советует каждый второй блогер: эти 3 новинки хвалят чаще остальных
«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким
«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей
Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)
Жанр не любит, но «это другое»: ДиКаприо выбрал любимый фильм у Нолана — и внезапно это не «Начало» и не «Интерстеллар»
«Наше поле боя»: одна сцена из «Дома дракона» до сих пор пугает зрителей сильнее, чем все Белые ходоки «Игры престолов» вместе взятые
Этот культовый персонаж вдохновил игру Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» — коллеги по фильму начали избегать актера еще до начала съемок
Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский
Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667