Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мертвец Расписание сеансов Мертвец, 1995 в Москве 27 декабря 2025

Расписание сеансов Мертвец, 27 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 21 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 вт 30 сб 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мертвец»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D, SUB
20:40 от 740 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D, SUB
20:40 от 630 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2
Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться»
«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
«31,5 миллиарда постов»: VK назвали самые популярные сериалы года, и великолепного «Аутсорса» с Янковским нет даже в топ-3
После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня
Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов
Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял
Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик
Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше