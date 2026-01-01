Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мертвец
Расписание сеансов Мертвец, 1995 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов Мертвец, 14 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
пт
9
сб
10
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мертвец»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D, SUB
20:55
от 270 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D, SUB
12:10
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита
Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа
Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы»
Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)
За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех
«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь
Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков
От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии
Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина
Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667