Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита

Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа

Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы»

Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)

За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех

«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь

Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков

От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии

Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»

«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина