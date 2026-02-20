Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мертвец
Расписание сеансов Мертвец, 1995 в Москве
4 марта 2026
Расписание сеансов Мертвец, 4 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
20
вс
22
вт
24
ср
25
чт
26
сб
28
пн
2
ср
4
чт
5
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мертвец»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
18:25
от 2000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
23 февраля эту новинку НТВ не пропущу: будет всего 4 серии, однако анонс уже «цепляет» на 10/10 — можно увидеть игру сына Золотухина
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов»
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть)
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают
«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7
Sci-Fi от Кинопоиска многие не стали смотреть, а зря: сериал со Стычкиным взял престижную премию
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667