Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Таинственный поезд Расписание сеансов Таинственный поезд, 1989 в Москве 7 января 2026

Расписание сеансов Таинственный поезд, 7 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 20 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Таинственный поезд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
16:00 от 600 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось
Тайное досье Маркуса Райта: за что его казнили в «Терминаторе» ещё до войны машин
Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»
Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо
«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)
В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите
Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой
«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии
У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы
«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов
«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше