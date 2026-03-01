Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Таинственный поезд
Расписание сеансов Таинственный поезд, 1989 в Москве
17 марта 2026
Расписание сеансов Таинственный поезд, 17 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
пт
13
вс
15
вт
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Таинственный поезд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
11:00
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами
«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828
На «России» выходит сериал о войне Долгоруких: Краб из «Лихих», Устюгов, Балуев и звезда «Ландышей» сойдутся в «Князе Андрее»
В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки
«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе
Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы
И почему эти 5 сериалов с 8+ на IMDb до сих пор не у всех на слуху? Нашла то, что давно искала — и пропала на всю неделю
Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»
Посмотреть не за день — преступление: 5 мини-сериалов с идеальным финалом — о войне, Шекспире и постапокалипсисе
«Упал со стула»: «Гоблин» Пучков считает «9 роту» прорывом для российского кино о войне (и уверен — смотреть его должен каждый)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667