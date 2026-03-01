Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ночь на земле Расписание сеансов Ночь на земле, 1991 в Москве 18 марта 2026

Расписание сеансов Ночь на земле, 18 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пн 9 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ночь на земле»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
13:15 от 983 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Отвлечься от «Первого отдела» легко: всего три серии новой экранизации детектива Агаты Кристи от Netflix порадовали не меньше
В 1979 году именно там все началось: появились первые подробности 2 сезона сериала «Чужой: Земля»
3 роскошных мини-сериала, которые пролетают на одном дыхании: №1 — культовый хит от HBO
Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь
Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
ДиКаприо не считает себя «настоящим мужиком» из-за русских женщин: высказался о них так, что берет гордость
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше