Режиссёр дель Торо, радиационный туман и подростки в ловушке страха: вот 3 свежих фильма, которые смотрят даже в сыром качестве

Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта

Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения

Бензопилу не носил и кучу людей не «покосил»: леденящая душу история настоящего маньяка из «Техасской резни»

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb

Звезда «Шерлока» скоро появится в новом детективном сериале — он понравится фанатам Агаты Кристи

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?