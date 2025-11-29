«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет)

Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей

Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах