Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аватар
Расписание сеансов Аватар, 2009 в Москве
23 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар, 23 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
17:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Оленька Рыжова в «Служебном романе» делала оливье по этому рецепту: добавляла один необычный ингредиент
Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета
Самую страшную книгу Кинга наконец-то экранизируют: писатель не мог уснуть после нее, а теперь не смогут и зрители
Пара продуктов превратит рисовую кашу во вкусняшку из хита Миядзаки: готовим по рецепту из «Принцессы Мононоке»
Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу
Из «Трех котов» не планировали делать детский мультик: коты ходили без штанов, а Коржика вообще звали не Коржик
«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи
Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж
Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов
«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона
«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667