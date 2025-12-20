Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аватар
Расписание сеансов Аватар, 2009 в Москве
24 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар, 24 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
пн
22
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
18:35
от 1500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
19:00
от 700 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
18:35
от 530 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
17:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото)
8 января — сразу 2 серии: вышел новый трейлер самого жесткого сезона «Магической битвы» (видео)
Помните сцену из «Терминатора-2», где Т-1000 догоняет байк на парковке? Там 0 спецэффектов — Роберта Патрика даже просили замедлиться
Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)
Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)
Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)
5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме
От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать
У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb
«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг
О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667