Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам

Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце

Самая загадочная: 5 необычных способностей Мистик из «Людей Икс», которые присущи только этому мутанту

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе

Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами

Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров