Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рыбка Поньо на утесе Расписание сеансов Рыбка Поньо на утесе, 2008 в Москве 22 сентября 2025

Расписание сеансов Рыбка Поньо на утесе, 22 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 16 пт 19 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 пт 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка Поньо на утесе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
10:25 от 100 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:30 от 150 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все
Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится
Секрет похода Шурика и Нины: странная деталь в «Кавказской пленнице», которую почти 60 лет не замечают даже самые внимательные
«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские
Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
«Просто ждем»: Disney готовит почву для сиквела культовой комедии 90-х — Линдси Лохан снова стала популярной
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа
«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х
Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться
Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше