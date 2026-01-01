Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рыбка Поньо на утесе Расписание сеансов Рыбка Поньо на утесе, 2008 в Москве 16 января 2026

Расписание сеансов Рыбка Поньо на утесе, 16 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
вт 13 пт 16 сб 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка Поньо на утесе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D
15:20 от 400 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Мистер Бист назвал 20+ лучших аниме: «Атаку титанов» смотрел целых 2 раза – и даже «Поднятие уровня» угодило в топ
Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года
Этому фильму СССР россияне до сих пор ставят 8.2: а Гундарева его невзлюбила – называла «шоколадно-мармеладным тортом»
Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»
5 сериалов рекомендует сам Хабенский: любителям мрачняка в духе «Метода» зайдет – у каждого оценка 8.6+ на IMDb
Из зимнего мульта СССР в 80-х сделали аниме: японцы до сих пор смотрят под Новый год – говорят, «это лучше современной мультипликации»
Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам
У «Белого лотоса» точно будет 4-й сезон: каст и сюжет держат в секрете, а вот локация известна – ночь там обойдется в полмиллиона рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше