Не только Гайдай и Захаров: узнала про 7 необычных экранизаций «12 стульев» — Иран удивил больше остальных

Из «Мосгаза» в историческую драму: этот исторический сериал пропускать не стоит — еще и звезда «Ментовских войн»

Всего 108 минут этого фильма подвинут и весь 5-й сезон «Первого отдела»: герой неоднозначен. но в него влюблены многие

Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)

Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула

«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики

Если устали от розовых пони, то ловите топ-5 фильмов, в которых в конце побеждает вовсе не справедливость и добро

Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть

Этот детектив мигом прозвали аперитивом перед «Невским» и «Первым отделом»: а потом «плевались и ржали» – и вот почему

Призраки, упыри и летающие гробы: вспомните советский фильм по кадру — взгляните на его жуткого персонажа (тест)