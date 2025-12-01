Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятый элемент Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве 18 декабря 2025

Расписание сеансов Пятый элемент, 18 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятый элемент»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
18:45 от 500 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру
Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты
В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли
Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный
Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами
Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали
«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит
А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду
«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов
Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл
«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше