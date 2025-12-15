Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пятый элемент
Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве
25 декабря 2025
Расписание сеансов Пятый элемент, 25 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
пн
15
вт
16
ср
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
сб
27
пн
29
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятый элемент»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
21:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667