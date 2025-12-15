За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год

Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ

«Аутсорс» на 2 месте, а «Бар „Один звонок“» — лишь на 4-ом: зрители выбрали лучший российский сериал 2025 года

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»