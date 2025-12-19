Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»

Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)

«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент

Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет