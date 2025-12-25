Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятый элемент Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве 9 января 2026

Расписание сеансов Пятый элемент, 9 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 чт 8 пт 9 сб 10 пн 12 вт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятый элемент»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
10:00 от 500 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты
У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся
«Восторг полный! Понравилось и мне, и дочке подростку»: зрители объяснили, зачем идти в кино на «Волчок» всей семьей
Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо
Россияне включают один и тот же фильм каждый Новый год — и это уже не «Ирония судьбы»: советская классика опустилась на 3-е место
Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?
Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона
Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше