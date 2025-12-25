Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пятый элемент
Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве
13 января 2026
Расписание сеансов Пятый элемент, 13 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
чт
8
пт
9
сб
10
пн
12
вт
13
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятый элемент»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
12:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте
Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков
В ТОП-250 на IMDb попали сразу 5 сериалов, снятых за последнее пятилетие: самый лучший из них, несомненно, «Аркейн»
Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска
Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы
Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?
Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)
Россияне включают один и тот же фильм каждый Новый год — и это уже не «Ирония судьбы»: советская классика опустилась на 3-е место
Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667