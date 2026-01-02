Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO

Не только повторила успех Хюррем, но даже превзошла ее: какую мечту хасеки исполнила невестка Нурбану

Снежная королева существует? Как реальная певица с «ледяным голосом» стала героиней советского фильма-сказки 1966 года

Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России

Уже 30 лет кипят споры: почему «Москва слезам не верит» совсем не похожа на книгу — все объясняет одна нелепая путаница

Игра в реставратора: угадайте, какие из 5 фильмов СССР должны быть цветными, а какие – черно-белыми (тест)

«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк

Зрители плюются, а рейтинг 7,8: как третий сезон «Метода» набрал высокие баллы — Кинопоиск не врет, но сильно хитрит

Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру

В 2025-м вы могли упустить 3 шикарных сериала: рейтинги взлетели до 8+ в самом начале – время наверстать