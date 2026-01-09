Меню
Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве
23 января 2026
Расписание сеансов Пятый элемент, 23 января 2026 в Москве
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
12:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
