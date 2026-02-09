Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятый элемент Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве 16 февраля 2026

Расписание сеансов Пятый элемент, 16 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 ср 11 чт 12 пн 16 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятый элемент»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
18:20 от 2000 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Ру на пороге смерти, а Джейкоб — в полном одиночестве: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Эйфории»
Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест)
Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского»
Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского
«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен
Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона
3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)
Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?
Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям
Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова
Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше