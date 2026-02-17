Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пятый элемент
Расписание сеансов Пятый элемент, 1997 в Москве
23 февраля 2026
Расписание сеансов Пятый элемент, 23 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
чт
19
сб
21
пн
23
ср
25
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пятый элемент»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
14:40
от 330 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»
Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение
«На помощь!» — не первая история про «робинзонов» на острове: в этих 5 фильмах героям тоже пришлось бороться за жизни
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667