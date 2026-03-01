«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

Этот русский фильм по Стивену Кингу запрещен к прокату, но в Сети его смотрят до сих пор: «Браво! Как будто книгу перечитала»

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Самый грустный пес и очень странный вокзал: ИИ нарисовал постеры классики СССР по названию — мы не отгадали и 2/5, а вы? (тест)