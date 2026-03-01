Меню
Фильмы
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Расписание сеансов Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999 в Москве
12 марта 2026
Расписание сеансов Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 12 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
19:00
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
