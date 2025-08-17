Меню
Фильмы
Голос Луны
Расписание сеансов Голос Луны, 1990 в Москве
17 августа 2025
Расписание сеансов Голос Луны, 17 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
вс
17
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Голос Луны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Stella di Mosca Summer Cinema
г. Москва, ул. Б.Никитская, 9
2D, SUB
20:00
от 7500 ₽
