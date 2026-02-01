Меню
Фильмы
Титаник
Расписание сеансов Титаник, 1997 в Москве
12 февраля 2026
Расписание сеансов Титаник, 12 февраля 2026 в Москве
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
3D
20:00
от 620 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
3D, HFR
13:35
от 700 ₽
21:40
от 800 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
21:15
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
21:00
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
