3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео)

Все с ума сходят по «Трем котам», но в России есть и другая история: снято 17 сезонов, а рейтинг весьма неплох

«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда