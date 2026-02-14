Меню
Киноафиша
Фильмы
Титаник
Расписание сеансов Титаник, 1997 в Москве
4 марта 2026
Расписание сеансов Титаник, 4 марта 2026 в Москве
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:00
от 1100 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:00
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
19:00
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:00
от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:00
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, VIP
19:00
от 1420 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:00
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:00
от 520 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
