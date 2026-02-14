Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
15:20 от 1100 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
15:20 от 600 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
15:20 от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
15:20 от 610 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
15:20 от 660 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D, VIP
15:20 от 1800 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
15:20 от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
15:20 от 640 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
