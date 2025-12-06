«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы?

8 сезон «Скорой помощи» на НТВ: дата выхода, график серий и новые истории о спасении, где ставки выше, чем когда-либо

Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

Получите, распишитесь: самурайская «Игра в кальмара» стартовала со 100% на RT — зрители залпом посмотрели 6 серий и требуют еще

«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi