Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне

У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита

«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор

Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план

На Okko премьера «Черного облака 2», а вы забыли сюжет первого сезона? Вспоминаем, что было в предыдущих сериях

А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать

Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

«Какого черта?»: Тарантино в полном замешательстве — у этой франшизы уже 6 фильмов, но все это наглая копия чужой истории

Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет