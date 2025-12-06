В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал

Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален

«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон

«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом

Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче

На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов