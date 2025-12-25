Меню
Киноафиша
Фильмы
Стиляги
Расписание сеансов Стиляги, 2008 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов Стиляги, 14 января 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Стиляги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
16:30
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году
В ТОП-250 на IMDb попали сразу 5 сериалов, снятых за последнее пятилетие: самый лучший из них, несомненно, «Аркейн»
Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»
«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком
Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс
Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо
Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
