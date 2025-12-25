Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году

В ТОП-250 на IMDb попали сразу 5 сериалов, снятых за последнее пятилетие: самый лучший из них, несомненно, «Аркейн»

Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком

Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс

Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы