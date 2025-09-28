Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Девчата
Расписание сеансов Девчата, 1961 в Москве
28 сентября 2025
Расписание сеансов Девчата, 28 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
вс
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Девчата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
20:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Отзывы
2024, США, комедия, драма
Хотите идеальный сериал на выходные? У этого 98% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, и 3 сезона уже доступны онлайн
Все думали, что это «Узи», но нет: раскрыта правда об оружии Данилы Багрова из фильм «Брат-2»
У непоседы есть секрет: странная деталь в мультфильме «Маша и Медведь», которую фанаты заметили лишь спустя годы
Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667