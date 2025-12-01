Второй сезон «Ландышей» выйдет 1 января, но для фанатов приготовили особый сюрприз – вот что ждет зрителей 31 декабря

Леонов терпеть не мог свою роль в «Джентльменах удачи»: «Скажешь так людям, а они — еще и побьют»

НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»?

Сашку из «Дальнобойщиков» узнаете с закрытыми глазами, но что насчет этих 8 ролей Галкина? (Тест без «Мастера и Маргариты»)

Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»

В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР

Об этом платье из «Москва слезам не верит» мечтали модницы в СССР: чтобы сшить его, кое-что «выпотрошили и постирали»

Даже в СССР снимали фильмы про «запретную» любовь – зрители хватались за сердце и охали: «Тупик для идеологии, приговор!»

Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор

Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой