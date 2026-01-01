Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось

Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс

Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают