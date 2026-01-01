«Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями

«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100

Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

«Роковая ошибка НТВ»: новые серии «Первого отдела» стали худшими в сезоне – детектив превратили в плохое аниме

Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

Пытки на грядке: в советский «Чиполлино» решили не включать шок-сцены с луковым семейством

Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь