«Семнадцать мгновений весны» не просто так снимали черно-белыми: вот какую жуть раскрыла цветная версия

Штирлиц гулял по Берну — и увидел надпись на русском языке: главный ляп в финале «17 мгновений весны»

Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер»

Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями