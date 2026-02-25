Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»

Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край

Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)

Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом