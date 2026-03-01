В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела»

Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить

Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников

«И это для вас на уровне Шерлока?»: иностранцы разгромили 5 сезон «Первого отдела» – даже Шибанов с Брагиным не впечатлили

«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона

«Бомба замедленного действия»: Майков из «Бригады» мокрого места не оставил от «Брата 2» – даже обвинил фильм в проблемах россиян

«Такая встряска нужна каждому»: в новой версии «Служебного романа» переписали сюжет Рязанова – и вот кем заменили Фрейндлих (фото)