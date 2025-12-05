Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска

Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года

«Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix?

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы

Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому

«Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3