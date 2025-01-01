Меню
Киноафиша
Фильмы
Отпуск без конца
17 января 2026
2D, SUB
11:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»
Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»
«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту
