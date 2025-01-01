Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»

Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают

Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)

Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом

«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин