Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Любовное настроение Расписание сеансов Любовное настроение, 2000 в Москве 25 августа 2025

Расписание сеансов Любовное настроение, 25 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 21 сб 23 пн 25 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Любовное настроение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
22:20 от 170 ₽
Иллюзион
Таганская
2D, SUB
19:40 от 2000 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Почему Каневский снялся «топлес» в «Бриллиантовой руке»: случайность на съемках, которую Гайдай превратил в находку
«Чистые руки»: краткое содержание сериала за 120 секунд — чтобы потом не тратить 10 часов 36 минут впустую
Как создавали сцену с поездом в «Назад в будущее 3»: динамит, миниатюры и обманка для зрителей (фото)
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»
«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа
Нигяр-калфа, открой личико: эти мемы по «Великолепному веку» лучше любых рилсов поднимут настроение (10+ картинок)
«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше