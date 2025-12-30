Японский доктор Хаус тоже нарушает правила и хамит пациентам: дораму «Медицинская команда Дракон» стоит посмотреть всем любителям процедуралов

Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя

Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7

«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина

«Заслуживают памятника»: всего две серии «Смешариков» иностранцы оценили на 9,5 из 10 — увидели глубокий смысл

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши

Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»